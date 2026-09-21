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Venere Azzurra, l’estate non molla: a due giorni dall’equinozio la spiaggia è ancora piena di bagnanti

Venere Azzurra, l’estate non molla: a due giorni dall’equinozio la spiaggia è ancora piena di bagnanti

Bagnanti in spiaggia alla Venere Azzurra

Mancano appena due giorni all’equinozio d’autunno, ma alla Venere Azzurra l’estate non sembra avere alcuna intenzione di arrendersi. Oggi la spiaggia di Lerici è tornata a riempirsi di bagnanti, approfittando di una giornata di sole e di temperature ancora decisamente gradevoli. L’acqua invita al bagno e, per chi può concedersi qualche ora di relax in riva al mare, tuffarsi è ancora una goduria.
E c’è anche un dettaglio non secondario: oggi è lunedì. Niente folla del fine settimana e niente foresti arrivati da fuori a occupare il Golfo. La Venere è soprattutto dei locals, che possono godersi con maggiore tranquillità gli ultimi scampoli d’estate, tra un bagno, un po’ di sole e la sensazione che l’autunno, almeno per ora, possa aspettare.

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