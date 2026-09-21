Venere Azzurra, l’estate non molla: a due giorni dall’equinozio la spiaggia è ancora piena di bagnanti

Mancano appena due giorni all’equinozio d’autunno, ma alla Venere Azzurra l’estate non sembra avere alcuna intenzione di arrendersi. Oggi la spiaggia di Lerici è tornata a riempirsi di bagnanti, approfittando di una giornata di sole e di temperature ancora decisamente gradevoli. L’acqua invita al bagno e, per chi può concedersi qualche ora di relax in riva al mare, tuffarsi è ancora una goduria.

E c’è anche un dettaglio non secondario: oggi è lunedì. Niente folla del fine settimana e niente foresti arrivati da fuori a occupare il Golfo. La Venere è soprattutto dei locals, che possono godersi con maggiore tranquillità gli ultimi scampoli d’estate, tra un bagno, un po’ di sole e la sensazione che l’autunno, almeno per ora, possa aspettare.

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