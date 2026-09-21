Violenza di genere, aumentano i “codici rossi”: il Comune porta la prevenzione in 10 scuole

Genova. Aumentano i casi di violenza di genere e le attivazioni del cosiddetto “codice rosso” soprattutto tra i giovanissimi, e il Comune di Genova conferma l’intenzione di portare in dieci scuole superiori un progetto di sensibilizzazione e prevenzione attraverso la collaborazione tra il nucleo Fasce deboli della polizia locale e i centri antiviolenza cittadini.

L’argomento è stato al centro di una specifica commissione in cui l’assessora alla polizia locale, Arianna Viscogliosi, ha fornito una serie di numeri relativi proprio all’attività del nucleo, formato da tre agenti e due funzionari: «Da inizio anno a oggi sono state trattate 252 pratiche in codice rosso. Con ancora tre mesi a fin anno, questo numero rappresenta il 76,8% dell’interno volume registrato nel 2025 e l’82% del 2024 – ha spiegato – La valutazione complessiva è che il dato è in crescita, stabile, ma che aumentano anche l’efferatezza e la complessità di questi casi, oltre alla recidività”.

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