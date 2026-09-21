Vis Pesaro, Gennari: “Se allo Spezia regali due diventa complicato”

“Sapevamo che lo Spezia fosse forte, il dispiacere è aver preso due gol dove eravamo posizionati bene ma dove abbiamo perso duelli in area. Regalare due gol allo Spezia era complicato, come con la Reggiana. Abbiamo cambiato modulo in corsa, abbiamo riaperto la partita rimanendoci dentro, ma poi il terzo gol ci ha tagliato le gambe”. Parla così Andrea Gennari, il tecnico della Vis Pesaro sconfitto al Picco contro lo Spezia. “Qualche punto ci manca. Non è facile, ma anche il calendario non ci ha aiutato facendoci incrociare Spezia, Perugia, Pescara e Reggiana. Dobbiamo alzare la testa, il nostro campionato inizierà domenica con il Guidonia. Il Girone B è il più tosto dei tre, ci sono squadre contro cui non parti vittorioso all’inizio. Spezia, Reggiana, Ravenna e anche il Pescara hanno qualcosa in più, ma tutte sono complicatissime”.

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