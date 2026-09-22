Al via l’anno accademico 26-27 alla sezione Unitre di Borghetto Santo Spirito

Borghetto SS. L’Unitre di Borghetto S. Spirito, coordinata dalla Biblioteca Civica di Palazzo E. Pietracaprina, riprende le attività, in attesa dell’inizio dei corsi, dei laboratori e degli incontri aperti alla cittadinanza, che partiranno dalla seconda metà di ottobre.

Da oggi 22 settembre sarà possibile associarsi all’Unitre ed iscriversi alle attività (corsi e laboratori) programmati per l’a.a. 2026/2027 dalle sedi di Borghetto S. Spirito, Ceriale ed Albenga, negli orari di apertura della Biblioteca (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e nei pomeriggi dal lunedì al giovedì dalle 15:00 alle 18:00).

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