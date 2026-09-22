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Sport

Beach Sprint di Sanremo, medaglia d’argento per Mattia Badano della LNI Savona

Beach Sprint di Sanremo, medaglia d’argento per Mattia Badano della LNI Savona

Mattia Badano

Sanremo. Nel fine settimana del 19 e 20 settembre si sono svolte a Sanremo le regate del Trofeo dei Presidenti 2026 riservate alla specialità Beach Sprint del Coastal Rowing.

La gara, aperta alle categorie Allievi e Cadetti con la partecipazione estesa anche agli Under 17, si è disputata nella specialità neo-olimpica che combina due tratti di corsa sulla spiaggia (partenza e arrivo) ed una parte a remi su speciali barche da mare aperto, con un mix di sforzi che risulta alquanto impegnativo per gli atleti.

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