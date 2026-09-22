Beach Sprint di Sanremo, medaglia d’argento per Mattia Badano della LNI Savona

Sanremo. Nel fine settimana del 19 e 20 settembre si sono svolte a Sanremo le regate del Trofeo dei Presidenti 2026 riservate alla specialità Beach Sprint del Coastal Rowing.

La gara, aperta alle categorie Allievi e Cadetti con la partecipazione estesa anche agli Under 17, si è disputata nella specialità neo-olimpica che combina due tratti di corsa sulla spiaggia (partenza e arrivo) ed una parte a remi su speciali barche da mare aperto, con un mix di sforzi che risulta alquanto impegnativo per gli atleti.

» leggi tutto su www.ivg.it