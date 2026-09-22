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Beghi, 111mila euro per rifare la copertura: intervento contro le infiltrazioni

Beghi, 111mila euro per rifare la copertura: intervento contro le infiltrazioni

L'ingresso della biblioteca Beghi

La copertura della parte più recente della biblioteca Beghi sarà oggetto di un intervento di risanamento da 111mila euro. Approvato questa mattina in giunta il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera, finanziata con risorse comunali. L’intervento nasce dai problemi riscontrati sulla copertura, dove in diversi punti si sono verificate infiltrazioni di acqua piovana. L’acqua ha raggiunto i locali sottostanti provocando distacchi di intonaco, macchie di umidità e percolazioni. I lavori partiranno dalla verifica delle condizioni della guaina esistente e dal ripristino delle parti deteriorate. La copertura sarà poi impermeabilizzata con un nuovo rivestimento in poliurea a caldo, materiale elastico e resistente agli agenti atmosferici, completato da uno strato protettivo contro raggi ultravioletti e usura. L’intervento riguarderà anche gli spazi interni interessati dalle infiltrazioni, con il ripristino degli intonaci danneggiati e la successiva tinteggiatura, mantenendo le finiture già presenti nella struttura. L’obiettivo è eliminare le infiltrazioni e intervenire sulle criticità della copertura con un’opera destinata a garantire nel tempo la conservazione dell’edificio e la piena fruibilità degli spazi della biblioteca.

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