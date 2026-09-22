Blue Talk porta il mare fuori studio: alla Spezia ministri e istituzioni per la sfida della Blue economy

Settimana in esterna per Blue Talk, il format di Rlv dedicato al pianeta mare. Il programma di Matteo Cantile nei giorni scorsi è stato presente a “Risorsa Mare”, l’appuntamento dedicato alla Blue Economy e ospitato nell’auditorium dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. Alla Spezia è stata una vera e propria sfilata di ministri, portati in Liguria dal Ministro del Mare, Nello Musumeci. “Ennesima occasione di soddisfazione perché il progetto è nato proprio per mettere assieme tutti gli attori pubblici e privati, civili e militari, che lavorano sul fronte mare, la possibilità di dialogare, di confrontarsi, di fare emergere le criticità, ma anche le cose fatte. Il governo in questi quattro anni ha rimesso al centro dell’agenda politica il tema mare, inteso non soltanto come grande elemento della natura, ma anche come la più grande infrastruttura naturale con la quale si possono creare progetti di crescita e di sviluppo. Abbiamo ascoltato l’esito di un sondaggio secondo il quale oltre il 60% degli italiani ritiene che la nostra nazione non sia marinara, nonostante la nostra storia e nonostante la nostra geografia, il che significa che dobbiamo promuovere il mare in tutte le sue manifestazioni e dobbiamo promuoverlo a cominciare dalla scuola primaria. Perché un bene lo si ammira, lo si apprezza, lo si ama soltanto se lo si conosce. Il mare invece soffre, è altamente inquinato e soprattutto non sappiamo approfittarne nel senso buono del termine in maniera sostenibile, pensando che potrebbe dare lavoro a centinaia di migliaia di giovani con le nuove abilità professionali che richiede il mercato e con le vecchie ormai avviate verso processi di innovazione tecnologica. Quindi lavorare con le scuole, lavorare con il sistema formativo ed educativo e il governo per quanto riguarda continuerà a fare la sua parte. Risorsa Mare è insomma una delle occasioni attraverso le quali pensiamo di promuovere il mare”.

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