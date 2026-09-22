Camogli: ex ospedale e zona teatro tengono banco in Consiglio

Pubblico delle grandi occasioni in Consiglio comunale a Camogli, dopo l’assemblea pubblica svoltasi alla bocciofila per fare il punto sul futuro dell’ex ospedale e della zona di piazza del teatro.

La “Riadozione del progetto di Puc e del relativo rapporto ambientale” è costituito da pacchetto di 35 osservazioni al piano; discusse una per una. Anche interessanti come l’ok al parroco di Ruta per trasformare il teatro San Giuseppe in garage o box e, sempre a Ruta, la possibilità che il chiosco dell’ex edicola diventi esercizio commerciale. Il punto cruciale gli edifici dell’ex ospedale; la maggioranza vota per concedere il cambiamento di destinazione d’uso da ricettivo e sanitario in residenziale. L’opposizine insiste sul fatto che non concedere il cambiamento oggi, sia l’unica arma per ottene alti oneri di urbanizzazione di fronte a un progetto molto importante. Le trattive le conduce un avvocato e sembra che la proprietà, oltre un ascensore, contempli la costruzione dui un edificio a due piani, (più garage) ad uso ambulatorio e sede della Croce Verde. Giseppe Maggioni dai banchi dell’opposizione. chiede che gli oneri di urbanizazione si trasformino in alloggi per frenare la fuga di abitanti. Una discussione lunga, troppo concentrata sulla storia pasata dell’ex ospedaldale con occasioni svanite per farlo tornare di proprietà del Comune. E il pubblico inizia ad abbandonare l’aula.

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