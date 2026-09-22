Conto alla rovescia per la Lunigiana Skyrace

L’edizione 2026 della Lunigiana Skyrace, la corsa in montagna più attesa in Lunigiana è alle porte. Da Piazza Vittorio Emanuele II, meglio conosciuta come Piazza Medicea, i concorrenti raggiungeranno borghi e cime del circondario, secondo il tracciato scelto. Sarà possibile gareggiare sul percorso da 20 chilometri che raggiunge Bottignana, il Passo della Caprettana e il paese di Cotto prima di tornare verso Fivizzano, oppure il percorso da 45km che toccherà Sassalbo, la cima del Monte La Nuda risalendo il Vallone dell’Inferno, quindi Monte Tondo dove inizierà una discesa verso Po prima dell’ultima fatica che porterà a Turlago da dove si scenderà per raggiungere nuovamente il centro di Fivizzano.

“Dal 2024, anno dell’edizione zero- commenta Domingo Cozzani, presidente dell’ Asd Lunigiana Outdoor, organizzatrice dell’evento- ci siamo impegnati per creare un evento che porti a Fivizzano gli appassionati di questa bellissima disciplina: vogliamo esaltare la bellezza del territorio che ben si presta per la pratica di questo sport, portare una piccola ricaduta economica, in maniera sostenibile e non impattante, senza snaturare il fascino e l’atmosfera di questi luoghi. Ci ha fatto immensamente piacere ricevere riscontri positivi da atleti che partecipano alle maggiori gare italiane e che sono rimasti meravigliati dalla bellezza del percorso e dell’ambiente naturale, inoltre ad ogni edizione notiamo una sentita partecipazione di tutta comunità con associazioni e volontari che si offrono per presidiare l’itinerario delle gare e fornire assistenza ai concorrenti.”

Oltre all’evento sportivo, sono in programma un incontro dedicato alla montagna con Silvia Loreggian, nota Guida Alpina ed Alpinista di professione, seguita dall’inaugurazione della nuova sede del CAI di Fivizzano e la mostra “Frammenti di un Discorso Urbano” di Bislacchi, visitabile a Palazzo Coiari e che sarà inaugurata ufficialmente giovedì 24 settembre alle 18.

La Lunigiana Skyrace, compresa all’interno del circuito Tuscany Skytrail Tour, è organizzata con il sostegno e il patrocinio di Regione Toscana e Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Lunielettronik.

La nota precisa: “Si ringraziano per il preziosissimo supporto il Soccorso Alpino dell’ Emilia Romagna, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale, il Club Alpino Italiano Sezione di Fivizzano e la Pubblica Assistenza di Fivizzano”. Per maggiori informazioni www.lunigianaskyrace.it

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