Dodici casi di morbillo in Liguria dal 1° settembre, un bambino su dieci non è vaccinato

Sono 12 i casi di morbillo registrati in Liguria dal 1° settembre: 2 al Gaslini, 3 a Sanremo, 6 all’Azienda Ospedaliera Metropolitana e 1 a Savona. Due riguardano bambini, mentre la maggior parte dei casi interessa giovani adulti tra i 30 e i 55 anni non vaccinati. In alcuni casi la malattia ha comportato complicanze respiratorie, tra cui polmonite, oltre a complicanze neurologiche ed epatiche.

“Il dato di 12 casi registrati in poche settimane ci ricorda quanto sia importante non abbassare l’attenzione sul morbillo e continuare a investire sulla prevenzione – sottolinea Massimo Nicolò, assessore regionale alla sanità -. In Liguria la copertura vaccinale contro il morbillo nei bambini è del 91%, un dato che ci dice che dobbiamo fare ancora di più per sensibilizzare le famiglie e tutta la popolazione sull’importanza della vaccinazione. Prevenire significa proteggere la salute dei nostri bambini, degli adulti e delle persone più fragili”.

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