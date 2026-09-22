Ex Ilva, anche la Regione dice no allo spezzatino: “Mantenere uniti tutti gli stabilimenti del gruppo”

Genova. Anche la Regione Liguria dice no allo “spezzatino” per l’ex Ilva, cioè la vendita degli impianti del Nord a prescindere dal destino di Taranto. È quanto si legge in uno dei passaggi dell’ordine del giorno condiviso da tutte le forze politiche e approvato oggi all’unanimità dal Consiglio regionale.
La giunta Bucci si impegna infatti “a farsi parte attiva, nell’interlocuzione con il Governo e con i soggetti industriali coinvolti nella procedura di gara, affinché il futuro piano industriale garantisca l’unitarietà dell’intero perimetro produttivo del gruppo, senza suddivisioni tra i diversi stabilimenti, anche attraverso l’affiancamento dello Stato, in linea con quanto richiesto dalle organizzazioni sindacali, a supporto del rilancio industriale e del processo di risanamento ambientale”.