Furto di rame all’ex Cardarelli, la Provincia: “Asportati 150 metri di grondaie e pluviali e danneggiati tetto e impermeabilizzazioni”

Sarà valutato nei prossimi giorni il danno causato dalla distruzione e dall’asporto delle gronde e dei pluviali in rame presenti nella struttura e nelle coperture dell’edificio scolastico ex Cardarelli, che si trova in Viale Carducci alla Spezia.

I ladri, arrestati dalla Polizia di Stato , secondo una prima stima, hanno strappato dai sostegni murati oltre 150 metri di pluviali e gronde, danneggiando in maniera devastante tutta l’impermeabilizzazione del tetto e del cornicione, oltre che di altre parti dell’edificio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com