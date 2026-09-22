La robotica al servizio della riabilitazione: al San Martino una palestra e formazione ad hoc

Genova. Undici studi clinici, figure professionali formate ad hoc e una palestra dotata di tecnologie robotiche e sistemi avanzati per l’analisi del movimento. Sono le basi di Fit for Medical Robotics (Fit4MedRob), un’iniziativa di ricerca del policlinico San Martino che durerà 48 mesi, finanziata dal Ministero dell’università e della ricerca, nell’ambito del Piano Nazionale Complementare (PNC) al Pnrr che ha l’obiettivo di valutare se la robotica possa cambiare il modo di fare riabilitazione.

I fondi assegnati sono stati pari a 1,3 milioni di euro, cifra investita dall’ente nelle attività di ricerca progettuali e nell’implementazione dell’infrastruttura necessaria alle sperimentazioni. Fit4MedRob, coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, coinvolge un network di 25 partner tra centri di ricerca, strutture cliniche e aziende e la fondazione omonima, che rappresenta il centro di gestione del programma di ricerca a livello nazionale.

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