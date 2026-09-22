La sbira, antica minestra genovese di trippe ultimo pasto caldo dei condannati (e non solo)

C’è una data, 1479, che certifica la sua nascita o, quanto meno, il suo battesimo, perchè siappur senza nome da secoli i liguri (e non solo loro visto che veniva utilizzata da celti, greci, romani e prima di loro Neanderthal e Sapiens con il solo scopo di sfamarsi) utilizzavano la trippa (sarebbe meglio chiamarla le trippe) per sfamarsi.

Il piatto, in quel tempo, si chiamò “sbira”, una zuppa poverissima, chiamata così perchè utilizzata per sfamare chi usciva dall’oratorio genovese di Sant’Antonio, detto dei Birri: sarebbero state le guardie carcerarie, gli “sbirri”, appunto. Una brodaglia che sfamava le guardie di Palazzo Ducale e che costituiva l’ultimo pasto caldo dei condannati a morte.

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