Licenziamenti alla Aep Ticketing Solutions: mercoledì 23 settembre due ore di sciopero e presidio

Genova. Le organizzazioni sindacali FIM e FIOM di Firenze e UILM di Genova esprimono la propria ferma contrarietà rispetto ai licenziamenti con effetto immediato, intimati in data 17/09/2026, nei confronti di quattro lavoratori dell’azienda AEP Ticketing Solutions, società del Gruppo Modaxo.

“Quanto accaduto non rappresenta un episodio isolato – dicono i sindacati – Soltanto nove mesi fa, infatti, l’azienda aveva già proceduto a un altro licenziamento. Il ripetersi di episodi di questo tipo nell’arco di pochi mesi desta forte preoccupazione tra i lavoratori e le Organizzazioni Sindacali e contribuisce ad alimentare un clima di crescente incertezza all’interno dell’azienda. Per queste ragioni, su mandato dell’Assemblea dei lavoratori, le Organizzazioni Sindacali FIM e FIOM di Firenze e UILM di Genova proclamano due ore di sciopero con presidio per la giornata di mercoledì 23 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in via Pacinotti 49 a Genova Sampierdarena”.

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