Melara e Pianazze, Montefiori: “Le periferie sono dimenticate”

Il consigliere comunale del Partito Democratico Andrea Montefiori ha presentato due interpellanze indirizzate al sindaco per denunciare lo stato di degrado e le criticità manutentive nei quartieri delle Pianazze e di Melara.

Per quanto riguarda le Pianazze, l’attenzione si concentra sulla gestione dello spazio pubblico. “Prendo atto della revoca della concessione per il parco e area verde delle Pianazze, che chiedevo da circa due anni alla giunta mentre il degrado si impossessava di quello spazio prezioso per il quartiere — dichiara il consigliere del Pd Andrea Montefiori —. Era evidente fin da principio che l’area fosse stata affidata a persone non in grado di garantirne il decoro, la pulizia e la normale fruibilità da parte delle persone e dei bambini. Risulta incomprensibile il motivo per cui si siano attesi due anni per revocare l’affidamento”. Nel testo dell’atto istituzionale, l’esponente dem chiede all’amministrazione “i motivi che hanno indotto a revocare l’affidamento dopo oltre due anni, pur di fronte all’evidente incuria dei luoghi, all’inadempienza contrattuale e all’impossibilità di un normale utilizzo da parte dei cittadini”, sollecitando chiarimenti su “come si intenda procedere per individuare rapidamente un nuovo gestore che garantisca la riqualificazione” e “quali investimenti si intenda fare per riportare a condizioni di decoro area e strutture, senza porre quest’onere a carico del nuovo gestore”.

La seconda interpellanza riguarda invece il quartiere di Melara, dove la situazione di abbandono tocca diverse aree. “In tutte le zone della città, ma in particolare nei quartieri periferici, aree verdi e parchi rappresentano luoghi fondamentali per la socialità e la qualità della vita — evidenzia Montefiori —. A Melara da mesi il parco non ha più un gestore, si presenta in condizioni di degrado e non vengono eseguite né pulizia né manutenzione, risultando nei fatti impraticabile. Da anni i residenti attendono la riqualificazione dei percorsi pedonali dei civici di via dei Pini 14-25, le cui condizioni sono ben note all’amministrazione comunale, mentre di fronte ai civici 94 e seguenti di via Pontegrande si è formata una discarica a causa di ripetuti abbandoni, in parte riconducibili a lavori edili nelle vicinanze. Quanto sopra conferma la distanza dell’attuale amministrazione dalle problematiche delle periferie”. Il consigliere d’opposizione interpella quindi il sindaco per sapere “quando saranno rimossi i materiali abbandonati su via Pontegrande, quando si procederà con la riqualificazione dei percorsi pedonali” e propone che “nei bandi per la gestione delle aree verdi vengano ridotti quanto più possibile gli oneri a carico degli assegnatari”.

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