Metalmeccanica, la Fiom festeggia 125 anni con tre giorni di dibattiti e musica alla Spezia

Tre giorni di dibattiti, musica, cucina e socialità per incontrarsi, discutere e parlare del futuro del lavoro e della metalmeccanica. È tutto pronto per “Metalmeccanica”, la prima festa della Fiom Cgil della Spezia, in programma il 24, 25 e 26 settembre al il D!alma – Cantiere Creativo Urbano, alla Spezia. Una prima edizione che assume un significato particolare perché si inserisce nelle celebrazioni per i 125 anni della Fiom, un lungo percorso di storia sindacale e di conquiste che continua oggi attraverso le battaglie per i diritti, la dignità del lavoro, la sicurezza e un futuro industriale capace di creare occupazione di qualità. “Abbiamo voluto organizzare questa festa perché crediamo che il sindacato debba essere anche un luogo di incontro, confronto e socialità – spiega Marzio Artiaco, segretario generale della Fiom Cgil della Spezia – la prima edizione di Metalmeccanica arriva nell’anno dei 125 anni della Fiom e rappresenta un’occasione per guardare alla nostra storia, ma soprattutto al futuro. La metalmeccanica continua a essere una parte fondamentale del tessuto produttivo del nostro territorio e dobbiamo affrontare le trasformazioni che abbiamo davanti mettendo al centro il lavoro, le competenze, la sicurezza e i diritti”.

Si parte giovedì 24 settembre alle 18.30 con l’apertura della festa e l’intervento di Artiaco, seguito dal saluto di Luca Comiti, segretario generale della Cgil spezzina. Alle 19 spazio al dibattito “125 anni di Fiom: dalla storia al futuro”, con la giornalista di Primo Canale Emanuela Cavallo che intervisterà Michele De Palma, segretario generale della Fiom nazionale. Un momento per ripercorrere le tappe di una storia lunga 125 anni e ragionare sulle sfide che attendono il lavoro industriale e il sindacato. La prima giornata si chiuderà alle 21.30 con la musica dal vivo di Cisco. “Metalmeccanica vuole essere una festa aperta alla città – conclude Artiaco – non soltanto un appuntamento rivolto agli iscritti e alle lavoratrici e ai lavoratori metalmeccanici. Vogliamo costruire uno spazio nel quale stare insieme, parlare di lavoro e di territorio, ascoltare musica e condividere momenti di socialità. È anche questo un modo per riaffermare il valore di una comunità del lavoro che, dopo 125 anni di storia, continua a guardare avanti”. Il programma proseguirà venerdì 25 e sabato 26 settembre con altri appuntamenti, dibattiti, musica, cucina e momenti di socialità.

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