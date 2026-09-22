Millesimo, il Ponte della Gaietta protagonista della grafica celebrativa per gli 820 anni di fondazione

Millesimo. Entrano nel vivo i preparativi per l’820° anniversario della fondazione di Millesimo (1206-2026). L’amministrazione comunale svela il logo ufficiale che caratterizzerà tutta la comunicazione visiva del centenario: un’identità grafica coordinata che farà da sfondo alle manifestazioni, alle iniziative culturali e agli eventi del Borgo.
La grafica integra in un design moderno e dinamico gli elementi identitari del territorio: la sagoma prospettica dello storico Ponte della Gaietta si sviluppa lungo la cifra “820”, culminando nella porta fortificata incastonata nel cerchio solare, con i tradizionali colori rosso e giallo.