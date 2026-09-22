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Millesimo, il Ponte della Gaietta protagonista della grafica celebrativa per gli 820 anni di fondazione

Millesimo, il Ponte della Gaietta protagonista della grafica celebrativa per gli 820 anni di fondazione

la gaietta millesimo

Millesimo. Entrano nel vivo i preparativi per l’820° anniversario della fondazione di Millesimo (1206-2026). L’amministrazione comunale svela il logo ufficiale che caratterizzerà tutta la comunicazione visiva del centenario: un’identità grafica coordinata che farà da sfondo alle manifestazioni, alle iniziative culturali e agli eventi del Borgo.

La grafica integra in un design moderno e dinamico gli elementi identitari del territorio: la sagoma prospettica dello storico Ponte della Gaietta si sviluppa lungo la cifra “820”, culminando nella porta fortificata incastonata nel cerchio solare, con i tradizionali colori rosso e giallo.

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