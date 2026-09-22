Mountain bike, Campochiesa pronta ad ospitare il Memorial Effarotti

Albenga. In attesa di rimettersi in moto per il Trofeo Città di Albenga, prima grande classica internazionale del cross country e prova di spicco dell’Italia Bike Cup, l’Ucla1991 si appresta a vivere il tradizionale appuntamento di fine stagione a Campochiesa, quest’anno intitolato Memorial Effarotti che avrà il valore di Top Class per le categorie Esordienti e Allievi.

Una gara sempre molto frequentata dagli appassionati liguri e non solo. La ragione è molto semplice e data dal percorso di 4 km di Campochiesa, uno dei pochi permanenti nel mondo dell’XCO italiano, a disposizione degli appassionati pressoché tutto l’anno e proprio per questo frequentatissimo per allenamenti o anche solo per divertirsi.

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