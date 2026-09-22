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Sport

Mountain bike, Campochiesa pronta ad ospitare il Memorial Effarotti

Mountain bike, Campochiesa pronta ad ospitare il Memorial Effarotti

Memorial Effarotti

Albenga. In attesa di rimettersi in moto per il Trofeo Città di Albenga, prima grande classica internazionale del cross country e prova di spicco dell’Italia Bike Cup, l’Ucla1991 si appresta a vivere il tradizionale appuntamento di fine stagione a Campochiesa, quest’anno intitolato Memorial Effarotti che avrà il valore di Top Class per le categorie Esordienti e Allievi.

Una gara sempre molto frequentata dagli appassionati liguri e non solo. La ragione è molto semplice e data dal percorso di 4 km di Campochiesa, uno dei pochi permanenti nel mondo dell’XCO italiano, a disposizione degli appassionati pressoché tutto l’anno e proprio per questo frequentatissimo per allenamenti o anche solo per divertirsi.

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