Piccoli Comuni e zone montane in Liguria: tra resilienza, fondi PNRR e le grandi sfide irrisolte

Liguria. I piccoli comuni e i territori montani della Liguria continuano a dimostrare una straordinaria capacità di resistenza e progettualità, gestendo con risorse economiche, tecniche e umane estremamente limitate le sfide quotidiane e i grandi cantieri dello sviluppo. A evidenziarlo è Lucia Moscato, Referente Uncem per la Montagna e Coordinatrice per le Pari Opportunità di Anci Liguria, in un’articolata analisi che unisce la prospettiva amministrativa alla questione sociale delle disuguaglianze territoriali.

Il primato del fare: i piccoli comuni virtuosi con il PNRR

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