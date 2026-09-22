Liguria. I piccoli comuni e i territori montani della Liguria continuano a dimostrare una straordinaria capacità di resistenza e progettualità, gestendo con risorse economiche, tecniche e umane estremamente limitate le sfide quotidiane e i grandi cantieri dello sviluppo. A evidenziarlo è Lucia Moscato, Referente Uncem per la Montagna e Coordinatrice per le Pari Opportunità di Anci Liguria, in un’articolata analisi che unisce la prospettiva amministrativa alla questione sociale delle disuguaglianze territoriali.
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Piccoli Comuni e zone montane in Liguria: tra resilienza, fondi PNRR e le grandi sfide irrisolte