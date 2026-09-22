Premio LericiPea alla carriera, a Yang Lian il riconoscimento del Golfo dei Poeti

Domenica 27 settembre alle 17.30 a Villa Marigola la cerimonia di conferimento del Premio assegnato, come ogni anno, a una delle voci più autorevoli della poesia contemporanea internazionale. Raffinato intellettuale cinese, ma anche poeta ribelle di grande personalità, alla fine degli anni ’70 Yang Lian ha sfidato le convenzioni e il potere politico attraverso la cosiddetta “poesia oscura”. Non ha mai accettato compromessi con il totalitarismo, una presa di posizione che lo ha portato all’esilio definitivo dopo il massacro di Piazza Tienanmen nel 1989. Vive la sua condizione di “sradicamento” non come un silenzio forzato, ma come una condizione universale dell’uomo moderno e un punto di osservazione critico sul mondo.

Un ponte tra culture: profondamente legato alla memoria della Cina antica e tragica, possiede una cultura cosmopolita che si nutre dei grandi maestri della poesia occidentale, trasformando la propria voce in un presidio di resistenza civile e di scavo filosofico. Le sue opere sono oggi state tradotte in oltre trenta lingue. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio Internazionale Nonino, il Premio Internazionale di Poesia Capri, il Premio Internazionale NordSud, il Premio Letterario Internazionale L’Aquila, il Premio Sulmona e, nel 2024, lo Zbigniew Herbert International Literary Award.

Un nuovo protagonista della poesia mondiale entra così nella storia del Premio LericiPea – Golfo dei Poeti, che dal 1954 porta a Lerici autori di primo piano della letteratura italiana e internazionale, mantenendo vivo il legame profondo tra questo territorio e la poesia.

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