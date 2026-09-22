Presidio di sicurezza in Darsena e in altri quartieri, accordo tra Lega e Pd: unanimità in aula rossa

Nel giorno dell’incontro di Salis con i vertici del Viminale a Roma sul piano per il centro storico, sempre sul tema della sicurezza, il consiglio comunale vota all’unanimità – grazie a un accordo tra Lega e Pd – una mozione presentata dal Carroccio per chiedere la prosecuzione del presidio di polizia locale in Darsena e di valutare presidi simili anche in altre zone cittadine, come Cornigliano o Corso Italia, nonché a valutare l’utilizzo dell’esercito in questi stessi presidi.

Il testo della mozione, che ha registrato così anche il parere positivo della giunta, è stato limato su alcuni aspetti sia nelle premesse sia nell’impegnativa. “L’importante era arrivare all’obiettivo”, ha dichiarato la capogruppo della Lega Paola Bordilli. L’ex assessore alla Sicurezza Sergio Gambino, oggi capogruppo del Misto, ironicamente ha parlato di “miracolo”.

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