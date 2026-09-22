Prima vittoria per la CDM Futsal: 4-2 al Russi e primi tre punti nel segno di Guga e Ortisi

Campo Ligure. È già tempo di provare a rialzare la testa per la CDM Futsal che, in questa seconda giornata di campionato, debutta fra le mura amiche ospitando il Russi, reduce invece dalla vittoria casalinga per 4-3 sull’Eur. I padroni di casa sfoggiano in panchina il nuovo acquisto Felipe Follador, arrivato a dare esperienza al roster di mister De Jesus, che parte con Parodi fra i pali, Guga, Boutabouzi, Babris e Ortisi. Risponde il Russi con Paciaroni, Popa, Cianciulli, Jacopo e Tommaso Grosso.

Fin dai primissimi minuti la gara scorre via su un copione di equilibrio, con gli ospiti che provano a pressare alto e la CDM che ogni volta che riesce a superare la prima aggressione avversaria, dà la netta impressione di poter far male. Il primo squillo è di De La Varga che in diagonale testa i riflessi di Paciaroni. Il portiere del Russi però non può nulla sulla punizione al 10’ di Guga che incastra il pallone proprio sotto l’angolino per il vantaggio dei suoi.

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