Ricciardi a Medusei: “I problemi non sono i bambini stranieri, ma salari da fame, benzina e carovita”

“Il campione olimpionico di cambio di partito Medusei si indigna per l’alto tasso di bambini stranieri in due classi della scuola primaria del complesso “2 Giugno”. Forse dovrebbe occuparsi dei salari da fame, del costo della benzina e di un carovita che sta mettendo in difficoltà migliaia di famiglie liguri”. È quanto dichiara in una nota Jacopo Ricciardi, segretario regionale di Rifondazione comunista Liguria.

“Se esistono problemi nell’organizzazione delle classi – prosegue Ricciardi – vanno affrontati partendo dalle esigenze di studenti, famiglie e insegnanti, senza trasformare la presenza di bambini con cittadinanza straniera nel capro espiatorio delle difficoltà della scuola. Un bambino non è un problema da spostare: è una persona a cui garantire diritti, dignità e opportunità. La scuola pubblica deve essere un luogo nel quale le differenze diventano un’occasione di crescita, non uno strumento per alimentare divisioni. Il luogo di nascita o la cittadinanza dei genitori non possono determinare il diritto di un bambino a studiare e a costruirsi un futuro”.

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