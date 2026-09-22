COMMENTA
CONDIVIDI

Salute, energia e longevità: al Centro Paradise un incontro con Adolfo Panfili, medico di Novak Djokovic

Salute, energia e longevità: al Centro Paradise un incontro con Adolfo Panfili, medico di Novak Djokovic

Medico, visita medica, sanità

Lunedì 28 settembre alle 17.30 il Centro Paradise della Spezia, in viale Italia 557, ospiterà un incontro dedicato ai temi della salute, dell’energia e delle scienze della longevità. L’evento, dal titolo “E all’inizio fu la luce: suoni, vibrazioni, frequenze. Dal Quantum all’Orthomolecular Biohacking”, approfondirà l’interazione tra luce, materia, nutrizione e coscienza.
Nel corso del pomeriggio il professor Adolfo Panfili, chirurgo ortopedico, pioniere della medicina ortomolecolare e noto per essere da oltre dieci anni il medico personale del tennista Novak Djokovic, risponderà alle domande della conduttrice. A intervistarlo sarà Stefania Bertini, ideatrice del metodo Luxtherapy e creatrice del progetto Cueva de la Luz.
L’ingresso all’iniziativa è gratuito, ma la partecipazione richiede la prenotazione obbligatoria al numero 392 4474004.

The post Salute, energia e longevità: al Centro Paradise un incontro con Adolfo Panfili, medico di Novak Djokovic appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com