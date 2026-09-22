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‘Santa’: “Il sogno tra arte, psiche e visione”

‘Santa’: “Il sogno tra arte, psiche e visione”

Generico settembre 2026

Da Team For Santa

In occasione della Giornata Mondiale del Sogno venerdì 25 settembre presso Villa Durazzo dalle 17,00 si terrà l’evento culturale “Il sogno tra arte psiche e visione”, organizzato da Uici – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione Territoriale di Genova, dall’associazione Team For Santa e da Samuvocalcoach, con il Patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Santa Margherita Ligure.
L’evento nasce con un duplice obiettivo: sensibilizzare la comunità sul tema del sogno, esplorato da prospettive scientifiche, artistiche e letterarie; raccogliere fondi a favore della Uici di Genova, per sostenere la realizzazione di progetti a favore delle persone con disabilità visiva e per sostenere servizi che l’associazione offre quotidianamente a persone cieche e ipovedenti. Ti sei mai chiesto come sogna un cieco? Oppure ti sei mai chiesto se cambia la forma di un sogno tra chi non ha mai visto e chi invece si? Il sogno che cosa rivela del nostro inconscio? Sono tutti temi che verranno affrontati da professionisti in campo medico e da rappresentanti della disabilità visiva. Il sogno, inteso come fenomeno psicologico, neuroscientifico e simbolico, diventa metafora di visione, possibilità e inclusione, valori perfettamente coerenti con la missione della Uici.
Il tema del sogno verrà affrontato attraverso tre dimensioni: Scientifica: Come funziona il cervello durante il sonno – Come sognano le persone cieche – Il sogno nella psicoanalisi. Artistico-letteraria: Il sogno come ispirazione creativa – Letture, testimonianze, musica evocativa. Generazionale e sociale: Il sogno nella Generazione Z – Il sogno come strumento di resilienza e progettualità.
Durante l’evento si terrà una performance musicale a cura di Samuele Marras e degli allievi di Samuvocalcoach, con brani scelti per evocare il tema del sogno.
Conduzione: Samuele Marras. Ospiti: professionisti, artisti, psicologi, persone cieche o ipovedenti, rappresentanti Uici. L’iniziativa ha un valore culturale e sociale per il forte impatto inclusivo, il coinvolgimento diretto della comunità

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