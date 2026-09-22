‘Santa’: “Il sogno tra arte, psiche e visione”

Da Team For Santa

In occasione della Giornata Mondiale del Sogno venerdì 25 settembre presso Villa Durazzo dalle 17,00 si terrà l’evento culturale “Il sogno tra arte psiche e visione”, organizzato da Uici – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Sezione Territoriale di Genova, dall’associazione Team For Santa e da Samuvocalcoach, con il Patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Santa Margherita Ligure.

L’evento nasce con un duplice obiettivo: sensibilizzare la comunità sul tema del sogno, esplorato da prospettive scientifiche, artistiche e letterarie; raccogliere fondi a favore della Uici di Genova, per sostenere la realizzazione di progetti a favore delle persone con disabilità visiva e per sostenere servizi che l’associazione offre quotidianamente a persone cieche e ipovedenti. Ti sei mai chiesto come sogna un cieco? Oppure ti sei mai chiesto se cambia la forma di un sogno tra chi non ha mai visto e chi invece si? Il sogno che cosa rivela del nostro inconscio? Sono tutti temi che verranno affrontati da professionisti in campo medico e da rappresentanti della disabilità visiva. Il sogno, inteso come fenomeno psicologico, neuroscientifico e simbolico, diventa metafora di visione, possibilità e inclusione, valori perfettamente coerenti con la missione della Uici.

Il tema del sogno verrà affrontato attraverso tre dimensioni: Scientifica: Come funziona il cervello durante il sonno – Come sognano le persone cieche – Il sogno nella psicoanalisi. Artistico-letteraria: Il sogno come ispirazione creativa – Letture, testimonianze, musica evocativa. Generazionale e sociale: Il sogno nella Generazione Z – Il sogno come strumento di resilienza e progettualità.

Durante l’evento si terrà una performance musicale a cura di Samuele Marras e degli allievi di Samuvocalcoach, con brani scelti per evocare il tema del sogno.

Conduzione: Samuele Marras. Ospiti: professionisti, artisti, psicologi, persone cieche o ipovedenti, rappresentanti Uici. L’iniziativa ha un valore culturale e sociale per il forte impatto inclusivo, il coinvolgimento diretto della comunità

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