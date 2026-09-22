Savona, in Municipio il certificato di battesimo di Sandro Pertini

Savona. Dal 24 settembre al 18 ottobre nella sala del Consiglio Comunale, presso il Municipio, sarà visitabile la mostra documentaria “Il giovane Pertini a Savona” contenente l’atto di nascita di Sandro Pertini, il registro dei battesimi di Stella San Giovanni dal 1863 al 1923 n. 4, con il certificato di battesimo di Pertini, una copia del pamphlet “Sotto il barbaro dominio fascista”, una lettera autografa e una pipa del presidente.

Il registro comprende anche l’atto di battesimo del fratello Eugenio Pertini, più grande di due anni e ucciso dai nazisti il 20 aprile 1945 durante il trasferimento della “marcia della morte” dal campo di sterminio di Flossemburg, in Baviera. Il volume sarà prestato per l’occasione dall’Archivio Storico e Biblioteca della Diocesi di Savona-Noli nell’ambito delle iniziative “Auguri Sandro!” per celebrare i 130 anni dalla nascita di Pertini, frutto del lavoro di squadra fra i Comuni di Savona e Stella, l’Associazione Sandro Pertini e il Comitato Antifascista di Savona.

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