Scolmatore, slitta l’operatività di emergenza della galleria. Polveri: superati i limiti di pm10 a Molassana

Genova. Lo scolmatore del Bisagno resta al centro del confronto politico. Il grande cantiere, strategico per la messa in sicurezza della Valbisagno, è stato oggetto di discussioni sia in Consiglio regionale che in Consiglio comunale, dove sono emersi i numeri dello stato dell’arte dei lavori e delle criticità che stanno caratterizzando i lavori di questa grande opera idraulica: da un lato le difficoltà tecniche dello scavo e i cambi nell’assetto societario, dall’altro i disagi ambientali sofferti dai quartieri della Val Bisagno, dove i primi dati di monitoraggio confermano lo sforamento di alcuni limiti legati alle polveri sottili.

Il resoconto fornito in Consiglio Regionale dall’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone traccia uno stato d’avanzamento rallentato sia da problemi geologici sia da vicende aziendali. Il fronte più critico riguarda la TBM, la talpa meccanica impegnata nello scavo della galleria verso valle. Come anticipato durante il sopralluogo tenutosi in cantiere la scorsa settimana, in occasine della posa della grande trave che sosterrà corso Italia durate lo scavo della parte finale della galleria, ad oggi la macchina ha posato 412 anelli complessivi, registrando una media giornaliera di quattro anelli, pari a circa sette metri lineari, a causa della presenza inattesa di roccia argillitica. Questo materiale friabile costringe la talpa a frequenti e complesse soste di manutenzione al fine di evitare che rimanga incastrata nel sottosuolo.

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