Semafori e cantieri, tutti in coda in Valpolcevera. I comitati: “Nessuno ascolta i cittadini”

Genova. Una lunga fila di auto in coda, con centinaia di lavoratori e genovesi che impiegano decine di minuti per attraversare la vallata per raggiungere il posto il lavoro o i servizi. Stiamo parlando delle strade della Valpolcevera, la cui viabilità è oggi al centro di un dibattito molto intenso tra cittadini e amministrazione: cantieri e modifiche alla viabilità hanno di fatto complicato la viabilità, creando nuove criticità.

“Questo è quello che dobbiamo vivere ogni mattina in Valpolcevera“, commentano gli attivisti del comitato Alta Valpolcevera, che questa mattina ha pubblicato sui social una documentazione video della situazione tra via Romairone e via Polonio. Sotto accusa i cantieri, entranti nel loro vivo proprio in queste settimane, e i nuovi semafori della ciclabile.

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