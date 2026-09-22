Tornano i meet and greet dello Spezia: mercoledì allo store con Micai e Cardinali

Tornano i meet and greet con i calciatori dello Spezia Calcio allo store del club in Piazza Sant’Agostino. Protagonisti del primo appuntamento stagionale, in programma domani dalle 18 alle 19, il portiere Alessandro Micai e l’esterno Alessandro Cardinali, fresco di gol segnato contro la Vis Pesaro. Un’occasione per conoscere due dei protagonisti dello Spezia, a disposizione dei tifosi per una foto o un autografo. Inoltre, per l’intera durata dell’evento, lo store applicherà uno sconto del 15% su tutti gli acquisti.
The post Caro energia, Confcommercio chiede interventi per sostenere imprese e consumatori appeared first on Città della Spezia.