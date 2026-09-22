Usura, truffa e violazione dei domiciliari, arresti dei Carabinieri a Borghetto e Villanova d’Albenga

Savona. E’ stata un’altra settimana di controlli e prevenzione per il Comando provinciale dei Carabinieri di Savona, con interventi in tutto il savonese che hanno portato all’identificazione di 2074 persone ed al controllo di 1199 veicoli.

Per quanto riguarda gli arresti, con la contestazione del reato di usura, i Carabinieri della Stazione di Borghetto Santo Spirito hanno fermato un settantenne pugliese, domiciliato in provincia di Savona, in esecuzione a un ordine di espiazione pena emesso dall’Autorità Giudiziaria, dovendo scontare una pena detentiva di anni tre e mesi sei di reclusione, per fatti avvenuti nel 2014.

Il Comando Stazione Carabinieri di Villanova d’Albenga, invece, ha proceduto all’arresto di un 40enne calabrese, residente in provincia di Savona, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Savona, dovendo scontare una pena di mesi 8 di reclusione per i reati di danneggiamento e tentata truffa alle assicurazioni commessi in questa provincia nel 2018.

E ancora, i militari del Nucleo Operativo di Cairo Montenotte e della Stazione locale, hanno arrestato un trentenne cittadino marocchino, domiciliato in Valbormida, a seguito delle continue violazioni degli obblighi e prescrizioni all’affidamento in prova a cui era sottoposto.

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