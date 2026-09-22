Val d’Aveto: le parrocchie faranno parte della diocesi di Chiavari

Da don Luca Sardella, portavoce della diocesi

La Val d’Aveto a partire dal prossimo 15 novembre diventerà ufficialmente parte

della Diocesi di Chiavari. L’iter in Santa Sede si è concluso e la Nunziatura apostolica in Italia ha comunicato l’assenso del Dicastero per i Vescovi e l’avvenuta firma del Decreto da parte dell’arcivescovo Filippo Iannone, Prefetto del Dicastero stesso. Il Decreto è stato

contestualmente notificato alle Autorità italiane competenti affinché la modifica

acquisisca efficacia in foro civile a norma della legislazione vigente.

«Si tratta di un passaggio storico per la vita delle comunità della Val d’Aveto – commenta il Vescovo diocesano, mons. Giampio Devasini -. Ridefinire i confini di una Diocesi non significa semplicemente tracciare delle linee su una cartina geografica, ma rinnovare l’impegno a prendersi cura della vita e della fede di un popolo. Ho avuto modo negli ultimi mesi di visitare diverse volte la Val d’Aveto, proprio per conoscere i volti che la compongono e le realtà sociali ed ecclesiali presenti. Da metà novembre inizieremo a

scrivere una pagina di storia insieme».

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