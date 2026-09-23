Achille ed Ettore tra le rovine della Villa: a Le Grazie l’Iliade diventa teatro

Achille, Ettore, Elena e gli altri protagonisti dell’epopea omerica arrivano alla Villa Romana del Varignano. Domenica 27 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il sito archeologico ospiterà Iliade – Ogni Adolescenza, spettacolo della Compagnia Teatrale Adolescenziale Oreade. Dopo la rappresentazione dello scorso maggio al “Dialma Ruggiero”, il lavoro torna in una versione pensata appositamente per la Villa: sarà infatti uno spettacolo itinerante, con il pubblico chiamato a seguire gli attori tra gli spazi dell’antico complesso, accompagnando lo sviluppo della storia.

L’Iliade viene così riletta attraverso il mondo degli adolescenti di oggi. Achei e Troiani diventano bande rivali, Elena è una ragazza alle prese con una relazione possessiva, mentre Ettore e Achille sono due giovani trascinati dentro una spirale di violenza. Tuniche e armature convivono con felpe, jeans e caschi da moto, mettendo in dialogo il mito con la contemporaneità. Violenza giovanile, relazioni tossiche, perdita e lutto sono alcuni dei temi al centro dello spettacolo, che prova a mostrare quanto i conflitti raccontati da Omero possano ancora parlare alle nuove generazioni. L’appuntamento è alle 16.30. Alle 15, per chi lo desidera, sarà possibile partecipare a una visita guidata alla Villa Romana del Varignano, su prenotazione. Si potrà scegliere se assistere soltanto allo spettacolo oppure partecipare alla visita guidata e allo spettacolo.

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