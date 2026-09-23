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Al via la Lotteria “Trentennale del Banco Alimentare della Liguria”: in palio 50 premi per sostenere la lotta allo spreco alimentare

Al via la Lotteria “Trentennale del Banco Alimentare della Liguria”: in palio 50 premi per sostenere la lotta allo spreco alimentare

Al via la Lotteria “Trentennale del Banco Alimentare della Liguria”: in palio 50 premi per sostenere la lotta allo spreco alimentare

Liguria. Il Banco Alimentare della Liguria ODV lancia una lotteria di beneficenza per finanziare le proprie attività istituzionali. Biglietti in vendita da settembre a novembre, con estrazione pubblica il 28 novembre 2026 a Genova.

Prende il via la lotteria di beneficenza, denominata “Trentennale del Banco Alimentare della Liguria”, promossa nella provincia di Genova dal Banco Alimentare della Liguria ODV, organizzazione no-profit attiva in tutto il territorio ligure dal 1996, che contribuisce ad attenuare il problema della fame, dell’emarginazione e della povertà, oltre a promuovere la lotta allo spreco alimentare a fini sociali.

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