Alessandro il giovane e Alessandro il veterano: “Partita per partita rimanendo con i piedi per terra”

Primo appuntamento allo Spezia Store di piazza Sant’Agostino per i giocatori dello Spezia Calcio. Il più esperto della squadra, il portiere Alessandro Micai, e uno dei più giovani, l’ala Alessandro Cardinali, hanno rotto il ghiaccio con decine di tifosi che hanno fatto la fila per una foto e un autografo. “Non mi aspettavo così tanta gente, è stato molto piacevole – dice Micai -. Siamo un gruppo nuovo con un bravo allenatore che ogni giorno ci insegna una cosa nuova. Noi dobbiamo avere la voglia di migliorare, coscienti che stiamo facendo un buon percorso ma le difficoltà arriveranno. Rimaniamo con i piedi per terra e affrontiamo partita per partita”.

Contro la Vis Pesaro ha perso un’imbattibilità che durava da diversi minuti, anche a causa di un suo rilancio difettoso. “Vogliamo sempre fare il massimo, può capitare di inciampare. Non dovrà più succedere perché ogni gol ha importanza nell’economia di un campionato”. Ora arriva una serie di partite complicate, partendo dalle due squadre che retrocedettero l’anno scorso insieme allo Spezia dalla serie B. “Ogni partita vale tre punti. Ora pensiamo alla difficile trasferta di Pescara, preparandola al meglio. Poi penseremo alla Reggiana”.

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