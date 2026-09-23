Alfieri a Torri: “Se ne parla da otto anni ma non c’è traccia del nuovo sistema di videosorveglianza di Marinella”

“Il 21 settembre, a detta dell’assessore alla Sicurezza, avrebbe dovuto entrare in funzione il nuovo sistema di videosorveglianza di Marinella del quale nonostante le assicurazioni non si è vista ancora traccia”. Questo lo sfogo di Luigi Alfieri della Consulta che riferendosi all’assessore Torri e all’Amministrazione ha aggiunto: “Sono otto anni che se ne parla ed il tempo è trascorso tra sopralluoghi e rinvii. Sembrava l’annuncio della fine e invece nulla”. Il Comune aveva approvato le linee guida del progetto di videosorveglianza mentre a marzo Palazzo Roderio aveva affidato l’intervento per un investimento di circa 113mila euro.

La Consulta è inoltre intervenuta dopo la riapertura del ponte di via Falcinello rivolgendosi così alla sindaca Ponzanelli: “Un altro tassello nel mosaico cittadino, il tempo ti darà ragione e le Cassandre taceranno. Ora è tempo di concludere quello che hai iniziato a Marinella, tanti cantieri che proseguono nel tempo con difficoltà ma spediti, abbiamo sopportato stoicamente disagi e contrattempi fra il silenzio di chi si preoccupava di non fare lo spezzatino di Marinella. Adesso speriamo che quell’unica proprietà a cui è stato dato tanto faccia finalmente il suo dovere”.

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