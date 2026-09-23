Appuntamento formativo per gli impiantisti all’Nh hotel con Cna

Un appuntamento formativo di grande rilievo per i professionisti del settore impiantistico si terrà mercoledì 30 settembre 2026 presso l’Nh Hotel della Spezia, situato in Via XX Settembre 2.

A partire dalle ore 9.30, prenderà il via il corso dedicato alla Dichiarazione di Conformità (DI.CO.), un incontro organizzato da Cna La Spezia che si propone come un momento fondamentale di aggiornamento tecnico e normativo per tutti gli installatori e le imprese operative sugli impianti.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di chiarire in maniera approfondita obblighi, responsabilità e la corretta gestione documentale alla luce della normativa vigente.

La giornata formativa, della durata complessiva di 6 ore articolate tra la mattina (9.30-12.30) e il pomeriggio (14-17), affronterà in modo dettagliato e concreto i principali aspetti della dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008. L’approccio scelto farà leva su casi reali e simulazioni operativi, con l’intento di fornire alle imprese strumenti concreti immediatamente applicabili nella gestione del lavoro quotidiano.

A guidare i lavori sarà Diego Prati, Responsabile Nazionale Cna Installazione Impianti, riconosciuto esperto di normativa tecnica e rappresentante Cna in differenti comitati nazionali di normazione. Il programma affronterà la normativa, gli obblighi e la compilazione degli allegati, offrendo simulazioni pratiche per impianti a gas, termoidraulici, elettrici ed elettronici (inclusi reti dati e videosorveglianza). Verranno inoltre analizzate la documentazione per l’attivazione forniture, la Diri, i modelli dei Vigili del Fuoco e diversi casi pratici di subentro su impianti esistenti.

L’evento è organizzato a numero chiuso e prevede il rilascio di un attestato di frequenza. Per gli iscritti all’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati è previsto inoltre il riconoscimento di 6 crediti formativi professionali. Ai partecipanti sarà anche offerta da Cna La Spezia una pausa pranzo a buffet direttamente presso la struttura.

Per registrarsi è necessario compilare il modulo di iscrizione reperibile online sul sito Cna e sulle pagine social. Il corso è a pagamento con quota agevolata per gli iscritti Cna.

Per info contattare il responsabile sindacale di Cna Impiantisti la Spezia alla mail armando.damaro@laspezia.cna.it entro e non oltre il 26 settembre 2026.

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