Arriva a Genova la Fiaccola della Pace, giovedì la cerimonia a Palazzo Tursi

Genova. Arriverà a Genova domani pomeriggio (giovedì) la Fiaccola della Pace, il simbolo itinerante di fratellanza e cooperazione che ogni anno parte da Roma in occasione della Giornata Internazionale della Pace istituita dall’Onu. Ad accogliere i tedofori della Peace Run, che arriveranno alle 19 a Palazzo Tursi, sarà la sindaca Silvia Salis, alla quale verrà consegnata ufficialmente la Fiaccola che rimarrà in custodia alla città per un anno.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la staffetta podistica internazionale Peace Run e con il patrocinio di istituzioni pubbliche e culturali, nasce dalla sinergia tra la memoria storica custodita a Sant’Anna di Stazzema, l’arte dei bambini di oltre 140 nazioni promossa da Colors for Peace e lo sport, per diffondere un messaggio universale di rispetto, dialogo e diritti umani.

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