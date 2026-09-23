Baglietto al Monaco Yacht Show con due anteprime mondiali

Baglietto partecipa al Monaco Yacht Show, in programma da oggi fino al 26 settembre, con due anteprime mondiali assolute: la prima unità della linea T60, Kinda II, e il primo esemplare della nuova linea FAST50.

Due yacht che raccontano, in maniera diversa, la stessa idea di cantiere: da un lato il ritorno alle alte prestazioni che hanno fatto la storia del marchio, dall’altro una nuova visione della vita a bordo, fatta di grandi volumi, luce naturale e continuità tra interni ed esterni.

Entrambe le imbarcazioni portano la firma di Francesco Paszkowski Design sia per gli esterni che per gli interni, questi ultimi in collaborazione con Margherita Casprini. L’architettura navale è di Pier Luigi Ausonio.

“Il Monaco Yacht Show rappresenta da sempre per Baglietto molto più di una vetrina internazionale: è il luogo in cui il cantiere sceglie di raccontare la propria visione, incontrando una clientela sempre più attenta, esigente e sensibile alla qualità del progetto”, dichiara Diego Michele Deprati, CEO di Baglietto. “È un appuntamento che ci permette di esprimere, attraverso i nostri yacht, l’idea di futuro che stiamo costruendo: un futuro nel quale innovazione e tradizione non sono dimensioni contrapposte, ma linguaggi complementari di una stessa identità. Per Baglietto, innovare significa infatti saper guardare avanti senza dimenticare da dove si proviene. È nell’equilibrio tra heritage e contemporaneità, tra emozione e tecnologia, tra eleganza e performance, che continuiamo a costruire il valore di un marchio che da oltre un secolo appartiene alla storia della nautica italiana e che oggi guarda al futuro con la stessa ambizione di sempre”

“La partecipazione di Baglietto al Monaco Yacht Show di quest’anno” conferma Fabio Ermetto, Chief Commercial Officer “assume un significato particolarmente importante perché porta in scena due anteprime che interpretano, con linguaggi diversi, la straordinaria versatilità del nostro cantiere. Il T60 rappresenta la visione di Baglietto di un nuovo lusso contemporaneo, costruito intorno alla libertà di vivere il mare, alla qualità degli spazi e a una concezione sempre più fluida e personale dell’esperienza a bordo. Il FAST50 recupera e reinterpreta uno degli elementi più iconici del DNA Baglietto: la velocità, la performance, il carattere sportivo e quella vocazione alle alte prestazioni che ha segnato alcune delle pagine più importanti della nostra storia”.

Due yacht profondamente diversi, dunque, ma uniti da una medesima ambizione: elevare l’esperienza dello yachting attraverso un design distintivo, soluzioni progettuali innovative e un’attenzione assoluta alla qualità. È proprio questa capacità di esplorare direzioni differenti mantenendo intatta la propria identità che oggi rappresenta uno dei valori più forti di Baglietto.

Le imbarcazioni saranno ormeggiate sulle banchine C07 Chicane (FAST50) e E10 Quai des Etats Unis (MY KINDA II), visitabili su appuntamento.

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