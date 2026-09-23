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Politica

Candia (AVS): “Salute mentale, servizi sempre più distanti”

Candia (AVS): “Salute mentale, servizi sempre più distanti”

selena candia

Liguria. “Siamo preoccupati per il pericolo di depotenziamento del servizio di salute mentale sul territorio ligure. Il piano di riorganizzazione aziendale della ATS Liguria è ancora in fase di preparazione, ma i lavoratori della sanità pubblica hanno già segnalato diverse criticità di questo progetto, che porterebbero a un indebolimento del servizio. L’accorpamento delle unità territoriali, che si occupano dei problemi di salute mentale e delle dipendenze, rischia di tradursi in un danno per i pazienti e per gli operatori impegnati quotidianamente nelle cure”

Selena Candia, capogruppo regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, denuncia i rischi per la qualità del servizio di salute mentale, legati al piano di accorpamento previsto dalla Regione.

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