Candia (AVS): “Salute mentale, servizi sempre più distanti”

Liguria. “Siamo preoccupati per il pericolo di depotenziamento del servizio di salute mentale sul territorio ligure. Il piano di riorganizzazione aziendale della ATS Liguria è ancora in fase di preparazione, ma i lavoratori della sanità pubblica hanno già segnalato diverse criticità di questo progetto, che porterebbero a un indebolimento del servizio. L’accorpamento delle unità territoriali, che si occupano dei problemi di salute mentale e delle dipendenze, rischia di tradursi in un danno per i pazienti e per gli operatori impegnati quotidianamente nelle cure”

Selena Candia, capogruppo regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, denuncia i rischi per la qualità del servizio di salute mentale, legati al piano di accorpamento previsto dalla Regione.

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