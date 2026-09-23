Crolla uno scaffale in terrazzo: donna ricoverata in ospedale

Apprensione per una 71enne che nel pomeriggio è rimasta ferita in un incidente domestico nel quartiere della Pieve. La donna si trovava nel suo terrazzo quando è crollato uno scaffale dove erano posizionati alcune piastrelle e altri materiali. Chi era in casa con lei ha dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e l’automedica Delta 1 del 118. La donna è stata liberata e posizionata con cura su una barella mentre sul posto è arrivata anche un’ambulanza della Pubblica assistenza di Vezzano Ligure. La 71enne è stata poi trasportata in codice giallo al Sant’Andrea della Spezia.

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