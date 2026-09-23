Da Boccadasse a piazza Rossetti, a passeggio con i cani del canile per aiutarli a trovare casa

Genova. Una passeggiata da Boccadasse a piazza Rossetti, lungo corso Italia, per raccontare cosa significa davvero adottare un cane. È l’iniziativa che l’associazione Una, associazione che gestisce il canile comunale di Monte Contessa, ha organizzato con il patrocinio del Comune per raccontare le storie che sono dietro a un animale finito in un box, un passato a volte fatto di maltrattamenti, altre di abbandono, altre di un’attesa interminabile per trovare la persona giusta.

L’appuntamento con “Camminando verso casa. Storie di cani adottati e felici” è per domenica 27 settembre: i cani in cerca di adozione saranno i protagonisti della camminata, che partirà alle 13 dalla chiesa di Sant’Antonio alle 15.15. La passeggiata si concluderà in piazza Rossetti intorno alle 16.15, e il pomeriggio in compagnia proseguirà con un momento dedicato alle testimonianze e ai racconti delle adozioni e, dalle 17 alle 18.30, prenderà il via l’idea speciale di sfilata, dedicata ai cani adottati.

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