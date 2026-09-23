D’Angelo: “Sarò sempre legato allo Spezia. Oggi gioca un gran calcio, è tra le quattro che si giocherà le prime posizioni”

“Sono stato due anni e otto mesi a Spezia, non ci siamo fatti mancare niente”. Parla ancora con grande affetto Luca D’Angelo della Spezia e del suo Spezia, da cui si è separato ufficialmente qualche mese fa dopo quasi tre anni di avventura. “Abbiamo raggiunto una salvezza insperata i primi otto-nove mesi, poi il secondo anno abbiamo sfiorato la Serie A e l’anno scorso purtroppo c’è stata la retrocessione. Alla piazza spezzina mi lega un sentimento fortissimo”, racconta a TeleAbruzzi, a pochi giorni dalla sfida contro il “suo” Pescara, squadra della sua città e che segue da vicino anche in questa Serie C.

Domenica all’Adriatico le due squadre torneranno ad affrontarsi, a distanza di qualche mese da quell’ultima giornata di Serie B in cui entrambe retrocessero in Serie C. Ma ora molto è cambiato: “In questo campionato tutte le partite, specie fuori casa, devi stare attento. Nelle ultime partite il Pescara ha dimostrato la sua personalità cercando di fare sempre più gol. Ha meno punti di quelli che meritava, può giocare sia con una punta che con due, visto che Inglese è un giocatore difficile da tenere fuori. Buscè ha le capacità e i giocatori per sbizzarrirsi, devono solo trovare un po’ di continuità di risultati perché come rendimento non stanno andando male. Al completo è una squadra da primi posti in classifica. La Reggiana, il Ravenna e lo Spezia sono buone squadre, lo Spezia gioca anche un gran calcio. Sono queste le quattro squadre che si giocheranno le prima posizioni”.

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