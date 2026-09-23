Donazione di midollo osseo, il Gaslini sostiene la campagna nazionale “Match it now”

Genova. L’istituto Gaslini aderisce a Match It Now 2026, la campagna nazionale dedicata alla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, promossa dal ministero della Salute, dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, dal Registro Italiano Donatori Midollo Osseo IBMDR e dalle associazioni del settore.

Il trapianto di cellule staminali emopoietiche è una terapia fondamentale per numerose leucemie e altre gravi malattie del sangue. Per molti pazienti che non dispongono di un familiare compatibile, la possibilità di cura dipende dalla disponibilità di un donatore volontario iscritto nel Registro. La compatibilità tra persone non consanguinee è rara (circa 1 su 100.000): per questo ogni nuova iscrizione può aumentare concretamente le possibilità di trovare il donatore adatto.

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