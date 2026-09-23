Ericsson, dopo la rottura in prefettura il Governo convoca tutti al tavolo lunedì pomeriggio

Genova. Il Governo ha convocato un nuovo tavolo sulla vertenza Ericsson con l’azienda, le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali per lunedì 5 ottobre alle 16.30. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy sottolineando che le prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento di Genova nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda saranno al centro del confronto.

La novità arriva al termine di una giornata all’insegna della tensione. Prima lo sciopero dei lavoratori, che hanno formato un breve corteo nel centro cittadino, poi l’incontro in prefettura che ha surriscaldato gli animi per due motivi: non solo l’azienda ha confermato i 131 licenziamenti, ma ha preteso di allontanare dalla sala gli assessori alle Relazioni sindacali della Regione Liguria, Paolo Ripamonti, e del Comune di Genova, Emilio Robotti. ​Gesto che è stato stigmatizzato soprattutto dalla maggioranza di Palazzo Tursi.

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