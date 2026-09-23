Felettino, Porcile: “Dopo decenni di attesa sarebbe assurdo fermarsi proprio adesso”

“Sul nuovo ospedale del Felettino una cosa va detta con chiarezza: abbiamo aspettato per anni. Troppi anni. Per decenni abbiamo sentito parlare di progetti, rinvii, promesse e tempi che sembravano non arrivare mai. Abbiamo persino detto, con amara ironia, che forse il nuovo ospedale non lo avrebbero visto nemmeno i nostri figli. Oggi, finalmente, il Felettino è un cantiere vero. I lavori sono a buon punto, procedono e quello che per anni sembrava un sogno oggi sta diventando una realtà”. Lo afferma in una nota la segretaria provinciale del Partito liberaldemocratico, Lauda Porcile.

“E proprio adesso un comitato che mette in discussione l’opera. Ma è possibile – prosegue Porcile – che in Italia debba nascere un comitato ogni volta che finalmente si prova a fare qualcosa? Il confronto è legittimo, le osservazioni sono legittime e i controlli devono esserci. Ma una cosa è confrontarsi, un’altra è trasformare ogni opera pubblica in una battaglia permanente capace di rallentare tutto. La Spezia ha bisogno di un nuovo ospedale. Ne ha bisogno la città, ne ha bisogno il territorio, ne hanno bisogno i cittadini e gli operatori sanitari. Dopo decenni di attesa, noi vogliamo che il Felettino venga completato e che finalmente apra le sue porte. Meno polemiche, meno veti, meno ostacoli. Più cantieri, più opere, più risultati. Perché dopo aver aspettato così tanto, sarebbe davvero assurdo fermarsi proprio adesso”.

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