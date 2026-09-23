Frontale in via delle Pianazze: ferite due donne

Scontro frontale tra due auto in via delle Pianazze attorno alle 13.30. Il bilancio è di due donne rimaste ferite. La dinamica dell’impatto è in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute la Croce gialla della Spezia e la Pubblica assistenza della Spezia. Una ha riportato diverse contusioni, nello scontro l’altra ha battuto il capo. Prestate le prime cure sul posto entrambe le donne sono state trasportate nei Pronto soccorso della Spezia e a Sarzana.

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