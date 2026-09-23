Giornata europea delle lingue: eventi dedicati al plurilinguismo con Aidea

In occasione della Giornata europea delle lingue 2026, l’associazione Aidea La Spezia organizza una serie di appuntamenti dedicati al plurilinguismo. Si parte lunedì 28 settembre, dalle 10.30 alle 12, con workshop in inglese, francese, spagnolo e russo rivolti agli alunni di quarta e quinta elementare. Dalle 16.30 alle 19 la sede di via Persio 27 ospiterà l’iniziativa “Porte aperte”, con test valutativi e presentazioni per le medesime lingue; per questa attività è richiesta la prenotazione. Martedì 29 settembre, dalle 10 alle 12, si terrà un incontro informativo sull’esame B1 Cittadinanza Cils. L’ingresso è libero. Per dettagli e iscrizioni sono attivi i numeri 0187 300835 e 329 7462081

The post Felettino, Porcile: “Dopo decenni di attesa sarebbe assurdo fermarsi proprio adesso” appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com