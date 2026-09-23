Il questore Mariani saluta Savona: “La nostra missione è garantire sicurezza, ma non possiamo avere una provincia a criminalità zero”

Savona. “I giornali sono il nostro veicolo, anche perché in questo momento storico il tema della sicurezza è tra i più sentiti in assoluto. E noi siamo i ‘fornitori’ di sicurezza per la gente, la nostra è una missione perché il cittadino si aspetta protezione, serenità e la tutela della sua persona e dei suoi beni. Come Questura abbiamo sempre cercato di dare sicurezza al cittadino. Non è facile: non possiamo essere ovunque, non possiamo avere una provincia a criminalità zero. Non esiste più in Italia una realtà a criminalità zero, ormai siamo in un periodo in cui l’emergenza sicurezza, a causa dei social e magari anche del Covid e della necessità successiva di ‘libertà’, è evidente”. Il questore di Savona Giuseppe Mariani dopo due anni saluta la città per andare a ricoprire lo stesso incarico ad Alessandria.

“Anche la presenza di extracomunitari è un fattore – evidenzia -, soprattutto nel nord ovest dove molti stranieri irregolari sono costretti a vivere senza la possibilità di sostenersi. D’altro canto l’attività di gestione degli sbarchi a Savona ci ha fatto conoscere la realtà di queste persone spesso disperate, un’attività che ci ha fatto comprendere la parte umana del fenomeno e per la quale anche le stesse Ong ci hanno fatto i complimenti”.

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