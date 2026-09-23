In consiglio regionale un seminario per i docenti sull’esodo giuliano-dalmata

Genova. Si è svolto oggi in Consiglio regionale il seminario Storia del confine orientale nel secondo dopoguerra. L’esodo delle popolazioni italiane di Fiume, Istria e Dalmazia organizzato dal Consiglio regionale insieme all’assessore regionale Claudia Morich e in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) e FederEsuli (Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati).

Il seminario, rivolto ai docenti, rientra nelle attività promosse dal Consiglio regionale della Liguria per il mondo della scuola e ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza della storia del confine orientale italiano.

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